FLAICA Uniti CUB Caserta: “Addetti alle pulizie e sanificazione dell’ASL senza protezioni”

CASERTA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa della FLAICA Uniti CUB Caserta: “La FLAICA CUB di Caserta, oggi nuovamente ha sollecitato con urgenza le aziende che gestiscono l’appalto di pulizia e sanificazione dell’Asl. Riteniamo paradossale e molto pericolosa la situazione in cui operano i lavoratori degli appalti.

Non si può abbandonare l’indotto a loro stessi o mandarli allo sbaraglio, in questo momento, in cui visto il dilagare del contagio del Coronavirus Covid-19, gli addetti non hanno forniture del DPI adeguato, quasi 80% ne è addirittura sprovvisti, mancano guanti e mascherine, il costo del kit non può pregiudicare la vita delle persone, si ricorda che le maestranze lavorano in ambienti sensibili a contatto stretto con pazienti e personale sanitario, Questa loro condizione di disagio sta avendo ripercussioni per svolgere il proprio compito.

Basti pensare che viene giustamente negato l’accesso agli operatori delle pulizie che non sono dotati del dovuto kit di protezione, quindi si chiede urgentemente un intervento del Direttore Sanitario Ferdinando Russo, di contattare le Aziende in quanto gli operatori delle pulizie non possono e non devono essere messi a rischio per colpe altrui.

Bisogna ricordare a tutti, semmai non fanno notizia in tv, sono quelli che sanificano gli ospedali e i distretti, quelli che seppur non tutelati come il personale sanitario, stanno dando il massimo anche se psicologicamente provati, bisogna intervenire anche con urgenza su queste situazioni, non possono passare come anche in questa OCCASIONE DRAMMATICA LAVORATORI DI SERIE B, se vengono a mancare le norme di sicurezza basilari, in questo momento drammatico, si rischia di far ammalare gli stessi, e si rischia che collassi anche l’igiene delle strutture e degli ospedali che in questo momento più di ieri e primario in tutto il territorio Casertano, se riusciamo a uscirne fuori da questa pandemia e una vittoria di tutti, viceversa avremmo perso tutti”.