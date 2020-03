Flaica Uniti Cub Caserta: Senesi Spa di Gricignano totale mancanza dell’azienda nella tutela dei lavoratori

CASERTA – Il Sindacato FLAICA CUB di Caserta denuncia che i lavoratori della Senesi di Gricignano di Aversa sono costretti a lavorare senza i dovuti DPI (Dispositivi di Protezione Individuali). Ecco, di seguito, il testo integrale del comunicato stampa fattoci pervenire: “La FLAICA CUB di Caserta si vede costretta a denunciare pubblicamente il rischio sicurezza al quale vengono sottoposti i lavoratori dipendenti della Senesi Spa del comune di Gricignano di Aversa impegnate nella raccolta e smaltimento rifiuti.

Ormai sono diversi giorni che i lavoratori operano senza mascherine, guanti mono uso e non hanno a disposizione il disinfettante per le mani, il tutto contravvenendo a quanto disposto del DPCM sicurezza Covid-19. Tenendo conto che i lavoratori già in partenza non hanno una sede abile e degna per iniziare il lavoro si capisce che non è più tollerabile un lavoro in queste condizioni.

Una situazione insostenibile che se dovrebbe perdurare ancora metterebbe a rischio contagio (si non lo ha già fatto) sia i lavoratori che le proprie famiglie. Chiediamo al Sindaco di Gricignano di provvedere da subito a intervenire per garantire la salute dei dipendenti e dei cittadini.

Non possono essere considerati cittadini e lavoratori di serie b chi si adopera in questo periodo di emergenza sanitaria per raccogliere i rifiuti. Anche in questo caso se le autorità competente non interverranno a ripristinare la sicurezza minima del lavoro da domani i lavoratori si asterranno del lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/90. FLAICA UNITI CUB CASERTA”.