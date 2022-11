Fondi Pnrr Per districarci nella programmazione dei progetti ne parliamo con l’Andis Associazione Dirigenti Scolastici .

La presidente provinciale Antonella Serpico invita i dirigenti il 7 novembre in aula magna presso il Giordani di Caserta

I progetti prevedono attività della scuola con la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali

sia istituzionali (servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e

formazione professionale, etc.) che del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione

e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità

di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere

valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e

con la valutazione degli apprendimenti

Ciascuna istituzione scolastica beneficiaria delle risorse di cui al presente decreto costituisce un

gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica,

individuando uno o più docenti referenti, con il compito di rafforzare l’autonomia scolastica in

materia di prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione interna in chiave inclusiva e

gestire le relazioni con eventuali altri soggetti.