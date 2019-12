Fondi por Campania 2014-2020 ,300 mila Euro da destinare al plesso scolastico di via Falluti a Tuoro

Il sindaco Carlo Marino ha sottoscritto la convenzione che darà il via libera al rapido utilizzo dei fondi Por Campania Fesr 2014-2020 assegnati al Comune di Caserta per un importo di circa 300mila euro e da destinare alla riqualificazione del plesso scolastico di via Falluti a Tuoro, destinato a diventare un asilo nido con micronido ispirato alle più innovative iniziative del settore.

“I fondi – dice il sindaco Carlo Marino – si aggiungeranno ad un ulteriore finanziamento ministeriale di 150mila euro circa e ci consentiranno di realizzare un micronido comunale in un edificio aggredito negli anni passati dal degrado, in un’area che è per noi centrale nel programma di riqualificazione delle periferie, per ampliare l’offerta di servizi all’infanzia e alle famiglie e per far crescere complessivamente la qualità della vita della nostra comunità”.

“L’intervento tecnico complessivo – spiega l’assessore Alessandro Pontillo, che ha coordinato l’indirizzo di tutte le procedure collegate alla richiesta di finanziamento nell’ambito delle opportunità relative al Por Campania Fesr 2014-2020 – sarà indirizzato all’efficientamento energetico dell’immobile e al ripristino di tutte le funzioni utili all’allestimento della struttura e di tutte le sue pertinenze. L’intervento è stato ispirato da precisi dati statistici di riferimento riguardo ai bisogni socio-educativi dell’area in cui si trova l’edificio. Il valore dell’iniziativa è di spessore, se solo raffrontato al quadro complessivo nazionale che vede in genere la spesa dei Comuni calata riguardo ai servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia.

L’assessore Pontillo sottolinea altresì che l’iniziativa di progetto avanzata dal Comune di Caserta è stata considerata corrispondente agli obiettivi delle politiche di coesione declinate nel Quadro Strategico Nazionale e al trend di sviluppo dell’indicatore che misura in Campania i servizi di cura alla persona, l’alleggerimento dei carichi familiari, l’incentivo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Investiamo – le opere partiranno nei prossimi mesi e potranno trovare concvlusione fin dalla prossima primavera – , avendo condotto al termine la sfida di una struttura completamente da riqualificare, nell’educazione della prima infanzia con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze che emergono sin dai primi anni di vita e che, se non affrontate, possono contribuire a creare disagio sociale”.