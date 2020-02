Forte boato a Capua

CAPUA – Ieri mattina a Capua, nei pressi di via Roma, c’è stato un boato che ha spaventato i cittadini. Successivamente boato è seguita una polvere bianca. Allertati immediatamente i Vigili del fuoco, i quali sono intervenuti tempestivamente. Il primo cittadino di Capua, Luca Branco, afferma: “Si è verificato all’interno di una corte interna dei palazzi una caduta di cemento in polvere. Non si è riusciti a capire da che cosa e da dove provenisse tale caduta, tant’è che il comando dei vigili del fuoco stanno ancora verificando l’accaduto. Si è perlustrato il palazzo delle Suore e, coiadiuvati dai carabinieri, si sta provvedendo a verificare il Museo d’arte Contemporanea”.