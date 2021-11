Foto e video. Gli alunni delle scuole cittadine festeggiano il compleanno di Maddaloni

Maddaloni. Una folta presenza di alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado ieri mattina si è recata al Museo Archeologico “Calatia” di Maddaloni per la cerimonia conclusiva del concorso [email protected] ideata ed organizzata dalla Pro Loco di Maddaloni in concomitanza con la ricorrenza del titolo di città al nostro comune. Il cattivo tempo non ha intaccato la partecipazione entusiasta delle scuole: ognuna, con il proprio contributo, ha concorso alla buona riuscita dell’evento.

La manifestazione è stata introdotta dalla rievocazione della cerimonia di consegna delle chiavi con le esibizioni in costume d’epoca dell’ associazione “Germogli” e del gruppo teatrale “Maschere calatine”. Presente anche il primo cittadino Andrea De Filippo che si è complimentato per l’iniziativa messa in campo ed ha apprezzato le esibizioni degli alunni ed i lavori esposti.