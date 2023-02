Fotografia e Home Staging, a Caserta il corso gratuito per favorire la vendita e la locazione degli immobili

Come allestire una casa per facilitarne la vendita o la locazione, in che modo organizzare gli ambienti e valorizzare gli spazi, a quali dettagli prestare attenzione, come evidenziare i punti di forza e minimizzare i piccoli difetti dell’appartamento. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati in occasione del corso gratuito di ‘Fotografia e Home Staging’ promosso da Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) Confcommercio che si svolgerà giovedì 23 febbraio alle ore 10 nella sede di via Renella a Caserta. L’evento, inserito nel ciclo di incontri ‘Vivere l’immobiliare nell’era social’, punta a migliorare l’immagine delle case per favorirne la vendita o la locazione nel minor tempo possibile ed al miglior prezzo. L’Home Staging è infatti una vera e propria tecnica di marketing innovativa che si è diffusa in Italia soltanto negli ultimi quindici anni e che consiste nel ‘mettere in scena la casa’, quindi allestirla per mostrarla al meglio sia dal vivo che attraverso le foto. La fotografia immobiliare supporta infatti in modo significativo il lavoro di allestimento realizzato dall’home stager perché consente di ‘raccontare’ la casa, evidenziare gli spazi, mostrare le potenzialità dell’abitazione. Il corso si aprirà con i saluti istituzionali di Vincenzo De Falco, presidente di Fimaa regionale e Salvatore Aiezza, presidente di Fimaa provinciale, poi interverranno Federica Pizza graphic designer, Gianfranco Carozza fotografo, e Anna Canale home stager. ‘L’iniziativa – spiega il presidente Aiezza – non è destinata soltanto alle agenzie immobiliari che sono già associate Fimaa ma a tutti gli operatori del settore e a quanti desiderano scoprire il mondo della Federazione, le sue attività, le metodologie di lavoro e tanto altro’. ‘Con questo seminario – ha aggiunto il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – prosegue il percorso di formazione e aggiornamento professionale della categoria, un ciclo fondamentale affinché le competenze di ciascuno possano essere sempre al passo con i tempi e in linea con le costanti innovazioni tecnologiche. Il processo di crescita è infatti uno degli elementi portanti di Confcommercio, sempre pronta a supportare le Federazioni e a stimolarne potenzialità e best practices’. Gli interessati al corso possono contattare il numero 3669543262 per avere ulteriori info.