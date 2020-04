Frattamaggiore (NA): Carabinieri denunciano 25enne per droga

FRATTAMAGGIORE (NA) – I Carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno denunciato per detenzione di sostanza stupefacente un 25enne incensurato di Sant’Arpino.

I militari hanno notato l’uomo aggirarsi a bordo della propria auto all’interno del plesso popolare di via Rossini. insospettiti, hanno deciso di controllarlo.

Il 25enne è stato perquisito e trovato in possesso di sette stecche di hashish per un peso complessivo di 28 grammi. L’uomo è stato anche sanzionato per la violazione delle disposizioni in materia Covid-19.