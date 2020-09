Fumo ed aria irrespirabile a Maddaloni. La causa.

Nel pomeriggio di oggi una fitta nube di fumo ha avvolto un’intera zona di Maddaloni intorno a via Campolongo. L’aria è diventata letteralmente irrespirabile. Secondo residenti che ci hanno segnalato l’ennesima vicenda di roghi, un uomo, bruciando erba secca e sterpaglie nel suo terreno, avrebbe perso il controllo del fuoco cha ha cominciato ad espandersi bruciando tutto ciò che incontrava, plastica e rifiuti compresi. Le fiamme si sono alzate raggiungendo pericolosamente persino gli edifici circostanti. Il fumo è arrivato fino alle abitazioni entrando nei garage degli edifici nelle immediate vicinanze. Sono stati allertati i vigili del fuoco che si trovano sul posto con i Carabinieri per i provvedimenti del caso.