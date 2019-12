“Furbi” non pagano il conto al ristorante e scappano

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Identificati i “furbi” che, alla vigilia di Natale, hanno mangiato a spese di un noto ristorante di sushi sulla nazionale Appia. La famiglia composta da 4 membri, dopo aver consumato il pranzo, con nonchalance si alza e va via senza pagare il conto. Il proprietario del ristorante, resosi conto dell’accaduto, ha provveduto ad allertare le forze dell’ordine. Il titolare afferma: “Questo comportamento è una mancanza di rispetto per chi lavora dalla mattina alla sera e per i clienti onesti ed educati che consumano e pagano, oltre a ringraziarci per il servizio”.