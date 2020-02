Caserta. Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 Febbraio, quando un furgoncino, per cause in fase di accertamento e’ andato in fiamme.

E’ accaduto lungo la strada che da Castel Morrone arriva a Puccianiello. Sembra che, a parte lo spavento, gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto immediatamente a spegnere le fiamme.