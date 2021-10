G. Alviti: “Il nuovo sindaco di Napoli non rappresenta niente di nuovo”

Napoli – Le elezioni amministrative si sono effettuate orami a Napoli, non manca qualche stoccata e qualche commento anche post elezioni nonostante la campagna elettorale sia terminata.

Il responsabile del dipartimento di vivibilità di Forza Italia, Giuseppe Alviti, ha rilasciato qualche dichiarazione che si va a riportare “Il sottoscritto da Rautiano D.o.c faccio i miei migliori auguri al neo sindaco Manfredi (alias lo smemorato di Collegno) che oggi ha diramato i nomi della sua giunta comunale , evergreen con pezzi da Museo. L’ attuale sindaco di Napoli, rappresenta la continuità del potere al servizio delle caste e dei comitati di affari nella speranza che non dimentichi (come per i nomi dei candidati delle liste che lo appoggiavano o degli eletti in alcune Municipalità che preferisce dimenticare) il popolo che è davvero bisognoso di attenzione. Viva Napoli e i Napoletani tranne la maggior parte, c’è anche da sottolineare che il 54 per cento della popolazione , non andando a votare ha donato Napoli nelle mani della minoranza votante”.

Questo l’intervento di Giuseppe Alviti responsabile del dipartimento Sicurezza e vivibilità di

FORZA ITALIA per quanto concerne Napoli.