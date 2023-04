Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “1° Maggio festa del lavoro, ma per le persone con disabilità?”

Il primo maggio si festeggia in molti Paesi la Festa dei lavoratori. Ma il lavoro

(che si traduce in dignità, libertà, autorealizzazione e autonomia) è ancora un

territorio minato per gran parte dei cittadini europei con disabilità i quali non

solo trovano meno lavoro, ma vengono anche pagati meno, rispetto ai

concittadini senza disabilità.

La conferma arriva dai dati contenuti nel nuovo rapporto sui diritti umani del

Forum europeo della disabilità “Diritto al lavoro”, pubblicato nei giorni scorsi,

che restituisce un’immagine desolante della situazione occupazionale e

lavorativa dei cittadini con disabilità nell’EU.

Il dato principale è quello della totalità degli occupati: il rapporto mostra che

solo il 51,3% delle persone attive con disabilità in età lavorativa nell’UE ha un

lavoro retribuito. Inoltre, ancora una volta, le donne e i giovani risultano i

gruppi più svantaggiati: solo il 49% delle donne e il 47,4% dei giovani con

disabilità hanno un lavoro retribuito.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania,

l’avvocato Paolo Colombo, evidenzia: “in Campania oltre 120.000 persone

con disabilità sono senza lavoro. Occorre fare di più, soprattutto in direzione

di una formazione davvero efficace e una reale intermediazione tra domanda e

offerta di lavoro. Aggiunge il garante: “in tale contesto, con le istituzioni e le

associazioni delle persone con disabilità stiamo promuovendo tutta una serie

di misure agevolative per l’inserimento al lavoro, un tavolo tecnico presso

l’assessorato regionale al lavoro e un progetto sperimentale (Inclusione al

lavoro) con il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore per favorire il

matching tra domanda e offerta di lavoro.