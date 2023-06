Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “LA TUTELA DEI SOGGETTI FRAGILI: DOPO DI NOI E DURANTE NOI”.

Napoli – Si terrà nell’Aula Consiliare “Siani” del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli Isola F13, il 23 giugno 2023 alle ore 15.30, un importante convegno dal titolo: “La tutela dei soggetti fragili: Dopo di noi e Durante noi”. Il programma del Convegno prevede i saluti delle autorità presenti: il Garante dei disabili della Regione Campania l’avv. Paolo Colombo, il Presidente del Consiglio regionale on. Le Gennaro Oliviero, il Vescovo ausiliare di Napoli S.E Mons. Michele Autuoro, l’avv. Francesco Urraro, Componente dell’ufficio di Presidenza del Consiglio di Stato, la Dott.ssa Rachele Arena, Responsabile Nazionale del Dipartimento Pari Opportunità e Famiglia di Meritocrazia Italia e Coordinatrice Meritocrazia Italia Campania, l’avv. Immacolata Troianiello, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli

avvocati di Napoli, l’Avv. Anna De Nicola, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e l’Avv. Angela Del Vecchio,

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di S. Maria C.V. Interverranno poi il Dott. Alessandro de Donato, Presidente del Consiglio

Notarile di S. Maria Capua Vetere (“Gli strumenti giuridici di protezione previsti dalla legge n.112/2016”), la Prof.ssa Alessia Fachechi, Docente di

Istituzioni di Diritto Privato presso Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (“Legge Dopo di Noi, vincoli di destinazione e criticità

sistematiche. Profili civilistici”), l’avvocato civilista Federica Marciano di Scala (“La struttura polifunzionale del trust e sua applicabilità per la tutela dei soggetti fragili – illustrazione di un caso pratico”), il Dott. Luigi Fabozzi.

Dottore Commercialista (“Profili fiscali del Trust”), la Dott.ssa Marina Rinaldi, dirigente staff tecnico operativo Dg politiche sociali (“Le misure

regionali per il dopo di noi”). Seguirà la Tavola Rotonda con i Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità, i Rappresentanti di Meritocrazia Italia e i Rappresentanti degli ordini professionali.

I lavori si potranno seguire in diretta sulla pagina fb “Meritocrazia Italia Campania”, al seguente link:

https://m.facebook.com/meritocraziaitaliacampania.

L’ordine degli avvocati di Napoli ha riconosciuto i crediti formativi. Per l’ordine degli avvocati di S. Maria C.V. sono in corso le procedure del

riconoscimento dei crediti formativi. Si chiede un cortese riscontro di adesione per consentire l’accreditamento

all’email: garante.disabili@cr.campania.it