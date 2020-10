Gasparri (Fi): killer Nizza sbarcato a Lampedusa? Conte riferisca subito

Il comunicato.

“Cosa aspetta il governo italiano ad appurare subito la veridicità della notizia secondo la quale l’attentatore tunisino di Nizza sarebbe arrivato poco fa a Lampedusa? Che sui barconi si infiltrassero anche terroristi è sempre stato più che un sospetto. Solo il governo rossogiallo ha continuato con una politica cieca e negazionista sui pericoli dell’immigrazione clandestina aprendo a tutti, annunciando pericolose sanatorie e smantellando i decreti sicurezza. Il processo va fatto a chi porta i clandestini, non a chi li blocca. Basta sbarchi, basta immigrazione incontrollata. Il terrorismo islamico è una costante minaccia per l’Europa e l’Occidente. Per fermarlo servono scelte ben più serie e drastiche, non certo i porti spalancati a chiunque”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri