Gelo continua ondata di freddo su tutto il Casertano, ma anche altre zone dell’ Italia

La fase di chiaro stampo invernale che dallo scorso weekend sta interessando la Campania, raggiungerà l’apice durante la giornata di giovedì 9 febbraio 2023. Lo riferisce il meteorologo Gaetano Genovese di 3Bmeteo nel suo aggiornamento sulle condizioni meteorologiche.

Lo scenario meteorologico sul bacino del Mediterraneo, in questi giorni è governato da un’ estesa saccatura disposta in maniera antizonale, (da est verso ovest) dall’Europa orientale verso la Penisola Iberica. La stessa che continua a far affluire aria fredda d’origine polare continentale verso le regioni le regioni centro-meridionali italiane favorendo nevicate fino a quote di pianure lungo il versante Adriatico. Nelle prossime ore però, l’azione congiunta di due diversi soggetti sinottici: il primo, un minimo di bassa pressione alle quote medio-alte della troposfera (circa 5000 metri sul livello del mare) che, nel suo moto da Nord-Est verso Sud-Ovest, andrà a posizionarsi nei pressi della Sardegna; il secondo, un minimo di bassa pressione al livello del mare, nato in Tunisia, in movimento anti-meridiano (da sud verso nord) si ubicherà tra Malta e la Sicilia sud-orientale (in queste zone sono attesi quantitativi di pioggia di stampo alluvionale), recherà un rapido peggioramento del tempo su tutta la regione a partire dalle zone costiere includendo, col passare delle ore, tutte le province lasciando ai margini solo le zone più settentrionali del casertano.