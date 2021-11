Genitori in protesta per la mancata partenza della mensa

Maddaloni. Sono tanti i genitori di Maddaloni che sono in difficoltà per la mancata partenza della mensa , dopo aver letto le dichiarazioni del sindaco Andrea De Filippo in merito alla questione, vogliono replicare e dire la loro. Fin dai primi giorni di scuola vivono nell’incertezza di questa mancata partenza, che oggi si attribuisce principalmente ad un incremento dei contagi.

“Chiediamo chiarezze su questa mancata partenza. Fino a pochi giorni fa i casi positivi in città erano appena 35. Sappiamo che il servizio deve essere affidato, ma non comprendiamo il motivo dei ritardi della procedura.

“In linea con le direttive anticovid dell’Asl, e soprattutto viste le richieste della Regione Campania, avanzate al Governo, di sospendere la didattica in presenza dal 9 al 22 dicembre, non ci sono le condizioni per attivare un servizio che potrebbe essere interrotto a breve e che non garantisce le condizioni di sicurezza e distanziamento. La crescita della curva, l’arrivo dell’obbligo della terza dose anche per gli insegnanti e la necessità di tutelare la didattica in presenza impongono una scelta dolorosa ma che, in questo momento, è il male minore.” questo ha dichiarato ieri il primo cittadino.

Se ne riparlerà quindi, il nuovo anno.

Ma intanto in alcune scuole, per consentire ai propri figli di andare avanti con il tempo prolungato in questa fase stanno tamponando con il pasto da casa. Ma poteva essere una soluzione temporanea. Non può bastare. Chi ha iscritto i propri figli ad una scuola a tempo pieno ne ha necessità per motivi di lavoro e questa situazione non dà loro stabilità.

“Il sindaco fa riferimento a proposte dell’ASL e di De Luca che sono di pochi giorni fa. Ma la mensa sarebbe già dovuta partire ad ottobre, Ci sentiamo presi in giro. sappiamo che deve essere svolta ancora una procedura di gara. Questo significa che i tempi non sono brevi. Per questo chiediamo al sindaco chiarimenti e certezze” concludono i genitori.