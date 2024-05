Gennaro De Crescenzo ospite al Modavision di Madrid 2024

Gennaro De Crescenzo sarà presente alla grande iniziativa di solidarietà “LA MODA VEDE LA PACE”, produzione di OLGA IF che si terrà il prossimo 8 Giugno nel teatro Los Salesianos di Madrid.

Per la prima volta nella storia le industrie cinematografiche, quelle musicali, della moda, i media, la nobiltà e gli illustri esponenti politici spagnoli si uniscono con l’obiettivo di sostenere questo eccezionale movimento di solidarietà culturale e internazionale, già riconosciuto come Modavision.

Con un lungo percorso artistico, Gennaro De Crescenzo ci offrirà la sua opera più illustre, basata sull’apprezzamento della musica popolare e mediterranea, con eccezionali doti vocali ed espressive, nonché la capacità di trasmettere ad un pubblico affezionato le emozioni più comuni e profonde dell’essere umano.

Durante il concorso televisivo MODAVISION®, organizzato da Olga IF, illustre imprenditrice, designer, produttrice e sceneggiatrice, verranno messe all’asta alcune opere d’arte per raccogliere fondi in favore di bambini talentuosi con diversi

gradi di disabilità uditiva della scuola specializzata di Kharkiv (Ucraina). Quest’ultimi hanno realizzato una collezione di capi di abbigliamento che saranno esposti durante la sfilata di moda

Oltre ad essere un evento di solidarietà, altra caratteristica prioritaria del concorso MODAVISION® Global Cultural è quella di garantire una partecipazione dignitosa tra i designer dei diversi paesi. Questi si trasferiranno a Madrid per rappresentare la propria nazione, esponendo la propria collezione di moda e aprendo le porte a nuovi nomi e talenti. I grandi stilisti si sfideranno per ottenere il prestigioso titolo di “Miglior Stilista del Mondo 2024”.

Questo concorso televisivo internazionale segue la stessa linea dell’Eurovision; però la moda sarà il pezzo fondamentale dell’eleganza e distinzione.

Senza dubbio MODAVISION® sarà un evento molto innovativo e ricco di sorprese, offrirà spettacoli musicali, di danza in cui si susseguiranno grandi ballerini e di body painting.

Il suo nome appare quest’anno nella nuova stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Salvo D’Acquisto, il 3 dicembre con un inedito spettacolo sold out dal titolo “Musica per Napoli… Donare è Amore”, un connubio tra musica e solidarietà. Gennaro De Crescenzo, segna il suo esordio, con un cd di brani editi.

Pomeriggio di amore e solidarietà presso la comunità di alloggio per minori Hermes di Caivano. Dopo il concerto di Gennaro De Crescenzo per ‘Donare è…amore’, tenutosi il 3 dicembre al Teatro Salvo D’Acquisto sito in Via Morghen al Vomero, una parte dell’incasso è stata devoluta per questa nobile causa.