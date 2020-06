Gianpiero Zinzi si candida con la Lega alle prossime Regionali

Caserta. Lo avevamo scritto nei primi giorni di febbraio ,colpendo di sorpresa perfino qualche consigliere comunale del gruppo politico zinziano Caserta nel Cuore . La notizia suscitò’ in quei giorni molte perplessità nel mondo politico a tal punto che furono in tanti a chiamare la nostra redazione per cercare di capire la fonte della notizia che per molti era infondata.

Ora manca solo l’ufficialità che arriverà nei prossimi giorni . Gianpiero Zinzi sara’ un candidato della Lega alle prossime Elezioni Regionali.

A confermare la scelta del Consigliere Regionale uscente e’ stato proprio il comitato del gruppo politico ” Cambiamo” che fa capo al Governatore della Liguria Giovanni Toti. Movimento Politico quest’ ultimo al quale Gianpiero Zinzi aveva ufficialmente aderito nei mesi scorsi.

Restiamo a questo punto in attesa dell’annuncio ufficiale di una candidatura che da fondati rumors sarebbe molta gradita a Matteo Salvini.