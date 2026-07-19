Giornalista ucciso e poi carbonizzato nel Salernitano: la vittima è Luigi “Luca” Esposito

Secondo i primi accertamenti della Procura di Salerno, l’uomo sarebbe stato ucciso prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme, circostanza che ha portato gli inquirenti ad aprire un’inchiesta per omicidio.

Il cadavere carbonizzato è stato rinvenuto nelle campagne di Eboli. Le indagini, affidate ai carabinieri e coordinate dalla Procura, sono in pieno svolgimento per ricostruire le ultime ore di vita della vittima, individuare il movente e risalire agli autori del delitto.

L’identificazione è stata possibile grazie agli accertamenti investigativi e al ritrovamento dell’autovettura riconducibile al giornalista nelle vicinanze del luogo del rinvenimento. Determinanti saranno anche gli esiti dell’autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause della morte e fornire ulteriori elementi utili agli investigatori.

Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca Esposito, era un giornalista pubblicista molto noto nell’ambiente dell’informazione sportiva campana. Da anni seguiva le cronache calcistiche, con particolare attenzione alle vicende della Salernitana, collaborando con diverse testate giornalistiche. Parallelamente lavorava come dipendente dell’ARPAC Campania, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania.

La notizia della sua tragica morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del giornalismo e dello sport, dove Luca Esposito era apprezzato per la sua professionalità e la passione con cui raccontava le vicende sportive del territorio.

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta e non escludono alcuna pista. Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi utili a fare luce su un delitto che ha profondamente scosso la comunità campana.