Tragico scontro sulla via del mare. Ci sono vittime

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.50 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti per l’ennesimo grave incidente stradale verificatosi sul territorio provinciale.

Due squadre, una proveniente dal distaccamento di Marcianise e l’altra dal distaccamento di Teano, sono intervenute sulla Strada Statale 7, nel tratto compreso tra il casello di Capua e Pignataro Maggiore, nel territorio del comune di Pastorano, a seguito di un violento scontro tra un Piaggio Porter e una Fiat Stilo.

A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli si sono arrestati al centro della carreggiata. Uno degli occupanti del Piaggio Porter è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre altre due persone sono rimaste incastrate all’interno dei rispettivi veicoli.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto all’estrazione dei feriti, un uomo italiano di 69 anni, residente in zona, e un cittadino albanese di 42 anni, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con diverse ambulanze. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso di entrambi gli uomini.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, in attesa del loro recupero. La Strada Statale 7 è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di competenza delle Forze dell’Ordine.