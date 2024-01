Giornata della Memoria : Al Liceo Quercia di Marcianise con l’attore Daniele Ciniglio ,Commozione, passione, indignazione, ribellione , amore e perdono

Marcianise. La comunità’ del Liceo ” Federico Quercia” e l’attore Daniele Ciniglio, insieme, per celebrare la Giornata della Memoria in ricordo dei milioni di vittime di uno dei piu’ grandi genocidi della storia.

Commozione, passione, indignazione, ribellione , amore e perdono: questi i sentimenti che il Liceo di Diamante Marotta ha espresso, sabato 27 gennaio 2024, attraverso la rappresentazione teatrale ” Tra le ceneri della Storia” , ispirata ai film ” Il fotografo di Mauthausen ” e ” Kapo'”, messa in scena dalla Compagnia Teatrale ” Luci soffuse”,composta dagli studenti del ” Quercia” e diretta dalla Prof.ssa Maria Gravina.

L’evento si e’ svolto nella tensostruttura dell’istituto in via F.Gemma a partire dalle ore 10.30 ed ha avuto come protagonisti gli studenti delle classi 2C- 3C-4B- 4E- 4G-5E-.

Un viaggio nell’animo umano attraverso gli abissi infernali della Shoah, cioe’ la “devastante tempesta” messa in atto dai nazisti tra il 1935 e il 1945 per sterminare il popolo ebraico:questo il senso del lavoro realizzato dalla Compagnia ” Luci soffuse” che ha abilmente saputo evidenziare in forma poliedrica, attraverso la recitazione,la danza e la musica,la mai lenita cicatrice dei ghetti e dei campi di sterminio della gente ebraica.

Coinvolgente ed incisiva, ma anche ricca di numerosi spunti di riflessione, la testimonianza di Daniele Ciniglio, attore e videomaker molto apprezzato dai giovani . Daniele ha dato vita ad un monologo commovente e allo stesso tempo ironico, capace di fare arrivare il giusto messaggio alle nuove generazioni. Ha stimolato tutti i presenti alla riflessione e alla condivisione dei valori, necessarie affinché simili eventi non possano mai più accadere.

” Ero un bambino curioso che si faceva delle domande : perche’ queste povere persone sono morte ?Perche’ c’e ‘ stata la Shoah?- ha affermato Daniele Ciniglio– Poi, alla fine, con gli anni ho capito quale fosse la verita’ e mi sono arrabbiato : non era giusto che io avevo avuto la possibilita’ di essere curioso ed ai milioni di bambini morti nei campi di concentramento non era stata concessa alcuna possibilita’ di affacciarsi verso la vita.”

Entusiasta il DIrigente Scolastico Dott. Diamante Marotta.

“Servono momenti di riflessione – ha dichiarato- anche con nuovi linguaggi per coinvolgere bambine, bambini, ragazze e ragazzi attorno ai temi dell’Olocausto, delle deportazioni, delle discriminazioni e della diversità che hanno segnato quel periodo e che ancora oggi devono essere ricordati, elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente.Un grazie alla prof.ssa Maria Gravina, agli studenti del liceo coinvolti nel progetto Shoah, ai docenti, al mio staff, agli amici delle Fiamme Oro, alla dsga e al personale non docente. Grazie di cuore a tutti. Viva il Liceo Quercia”.

Si ringrazia l'Associazione " ORIZZONTI" di Casapulla, nella persona del Presidente Gianfranco Tecchia, che ha attivamente partecipato all'organizzazione dell'evento.

