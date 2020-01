Giornata di Formazione Lions per Leadership a Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sabato 18 Gennaio 2020 si è svolta la Giornata di Formazione Lions per Leadership diretta ai Club Lions della IV Circoscrizione del Distretto 108Ya, che comprende i Clubs di Caserta Host, Caserta Real Sito di S. Leucio Tdl, Caserta Reggia, Caserta Terra di Lavoro Reloaded, Caserta Vanvitelli, Caserta Villa Reale New Century, Aversa Città Normanna, Capua Casa Hirta, Maddaloni Calatia e S. Maria Capua Vetere.

La Giornata di Formazione, fortemente voluta dal Governatore del Distretto 108Ya, Ing. Nicola CLAUSI, ha avuto luogo presso la Sala Convegni del Museo Archeologico dell’Antica Capua di S. Maria C.V., gentilmente concessa dal Direttore del Mbac – Polo Museale della Campania, Dott.ssa Anna IMPONENTE, e dal Direttore del Museo dell’Antica Capua, Mitreo e dell’Anfiteatro di S. Maria Capua Vetere, Dott.ssa Ida GENNARELLI. Prima dell’inizio della sessione di lavoro, il Direttore del Museo, Dott.ssa Ida Gennarelli, ha rivolto un caloroso saluto a tutti i partecipanti e si è dichiarata ben lieta di ospitare un evento così importante, dedicato alla Formazione della Leadership dei soci dei Lions Clubs della provincia di Caserta.

Collaborando da tempo con i Lions, ha espresso la sua convinzione che il confronto e il dialogo con le Istituzioni pubbliche sono occasioni importantissime per offrire un quadro chiaro delle attività svolte e del loro impatto sul territorio. Indirizzi di saluto sono stati rivolti dal Presidente del Club ospitante di S. Maria C.V., Gen. Fernando GRECO, dai Presidenti delle Zone 8 e 9 Dott. Antonio TISCI e Dott. Luigi AVENIA e dal Presidente della IV Circoscrizione Dott. Carlo RUSSO. Gli argomenti in programma sono stati trattati con estrema perizia dal formatore distrettuale e Responsabile distrettuale GLT Ing. Luigi MIRONE e dal Coordinatore GLT per la Campania Dott.ssa Silvia RINALDI.



E’ intervenuto e ha dato il suo prezioso contributo formativo il Dott. Saverio CAMBARERI, Coordinatore di Dipartimento Service Internazionali del Distretto 108Ya. Hanno partecipato numerosissimi officer e soci di clubs, anche immessi di recente, contribuendo a vivacizzare il confronto con interessanti interventi. La giornata si è conclusa con una piacevole ed interessantissima visita guidata al Museo, curata dalla Dott.ssa Daniela MAIORANO del Museo Archeologico dell’Antica Capua.