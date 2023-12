Giornata di Orientamento al Villaggio dei Ragazzi: le Scuole presentano l’offerta formativa

Per una scelta consapevole del percorso di studi dopo la “terza media”, gli studenti che frequentano l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado (già scuola media) e i loro genitori potranno partecipare alla Giornata di Orientamento del 2 dicembre p.v. (dalle ore 15.30 alle ore 18.30), durante la quale le Scuole Superiori del Villaggio dei Ragazzi, guidate dall’ing. Giusto Nardi e riconosciute dalla classifica Eduscopio 2023 della Fondazione Agnelli, tra le migliori in provincia di Caserta, apriranno le porte a studenti e famiglie. Gli interessati avranno la possibilità di approfondire la conoscenza dei 4 Istituti superiori che arricchiscono la “Fondazione” (l’Istituto Tecnico Industriale, ad indirizzo elettronico ed elettrotecnico e meccatronico ed energia); l’Istituto Tecnico Aeronautico, ad indirizzo conduzione di mezzo aereo; il Liceo Linguistico, con i percorsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, russa e cinese; l’Istituto Professionale Alberghiero, con specialità Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e Accoglienza turistica). I visitatori, che saranno accolti da docenti, studenti e personale tecnico – amministrativo dell’Ente, oltre ad avere la possibilità di conoscere il percorso formativa per il nuovo anno scolastico, nonché le attività in corso e quelle future, potranno anche richiedere notizie sull’ “Educandato“, un sistema di accoglienza h 24, per tutti i giorni dell’anno scolastico, sabato incluso, degli allievi comunitari ed extra comunitari tra i 14 e i 18 anni residenti nel territorio campano e non, a cui viene offerta alta formazione, ambienti ludico ricreativi e strutture accoglienti e familiari. I ragazzi che scelgono questa formula usufruiscono, altresì, di importanti agevolazioni, nonché di un servizio mensa completo che garantisce un’alimentazione variegata e sana. Anche il Centro Diurno Polifunzionale è un vanto della struttura, che consente agli allievi di permanere all’interno della Fondazione fino alle ore 18.00 e, anche in tal caso, di essere seguiti sia in ambito di attività scolastiche pomeridiane che per altre attività personali. La Scuola dell’Infanzia (0 – 6 anni), infine, è un fiore all’occhiello dell’Ente calatino perché capace di proporre un progetto educativo frutto di una profonda conoscenza dei fattori determinanti per l’ottimale sviluppo psico-fisico del bambino. La Scuola è dotata anche di spazi adeguati e di aree specificatamente studiate per il divertimento dei piccoli ospiti, confortevoli e accessoriate, con zone deputate al riposo, alla mensa e alle attività ludico-ricreative quotidiane. “Le Scuole del Villaggio dei Ragazzi – ha dichiarato il Commissario Straordinario, avv. Antonio Caradonna – si propongono di essere un polo formativo vincente per chi vuole intraprendere determinati studi di settore costruiti collaborando con il mondo del lavoro. E allora, se c’è un motivo per cui oggi invito a sceglierle è perché dietro le parole ci sono le persone, le storie, l’impegno, la voglia di sperimentare e di migliorare. Poter crescere insieme, questo è quello che chiedo alle famiglie se decideranno di affidare i loro figli a noi”.