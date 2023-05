Giornata Mondiale della CRI . A Caserta la Reggia illuminata di rosso e la bandiera esposta fuori la Casa Comunale

Caserta . Oggi , lunedì 8 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant,

Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana , tramite i suoi comitati territoriali si è’ organizzata per mettere in campo iniziative per onorare quella che possiamo definire una vera e propria “ festa dei volontari “.

Non sarà’ da meno la CRI – Comitato di Caserta di cui è’ Presidente Teresa Natale che , dalle ore 9, 30 alle 12,30 di stamattina ha allestito in Piazza Vanvitelli un gazebo con un gruppo di volontari per promuovere le proprie attività’.

“ Ci siamo ovunque per chiunque” questo e’ lo slogan che da sempre accompagna i volontari CRI comitato di Caserta che in occasione di questa decorrenza consegneranno una bandiera della Croce Rossa al comune che provvederà’ a tenerla esposta all’ esterno della Casa Comunale fino al 14 maggio . Ma non e’ tutto , questa sera infatti in onore della Croce Rossa la facciata della Reggia BorbonicaG sarà’ illuminata di Rosso .