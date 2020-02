“Giornata Raccolta Farmaco”, anche a Caserta otto farmacie hanno aderito all’iniziativa

CASERTA – È partita anche nella Città di Caserta, sabato 8 febbraio 2020, la giornata nazionale della raccolta del farmaco a favore degli indigenti e, grazie al Banco Farmaceutico, hanno accesso ai medicinali per i quali, altrimenti, non hanno come curarsi. Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio.

Ogni ente è collegato a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista, in base alle indicazioni ricevute dagli enti, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno. Inizialmente la GRF – che riguarda i soli farmaci senza obbligo di ricetta medica (over the counter) – si è concentrata sulle categorie più utilizzate: antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici. La richiesta di medicinali da parte degli enti assistenziali è cresciuta, in 7 anni (2013-2019) del 28%. Nel 2019, si è raggiunto il picco di richieste, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018).



Le difficoltà non riguardano solo le persone indigenti: 12.634.000 persone, almeno una volta nel corso dell’anno, hanno limitato – per ragioni economiche – la spesa per visite mediche e accertamenti periodici di controllo preventivo (dentista, mammografia, pap-test ecc…). Nel corso degli anni, la progressiva crescita quantitativa dei farmaci raccolti ha permesso a Banco Farmaceutico di dare una risposta più adeguata e puntuale al bisogno farmaceutico degli enti caritativi, arrivando a coprire quasi tutte le categorie dei prodotti “da banco”: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

In 19 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 5.100.000 farmaci, per un controvalore commerciale di circa 31 milioni di euro. L’ultima edizione, che ha avuto luogo il 9 febbraio 2019, ha visto il coinvolgimento di 4.487 farmacie e oltre 20.000 volontari; dei 421.904 farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.844 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.

Ecco di seguito le OTTO farmacie di Caserta che hanno aderito all’iniziativa. Correte in queste farmacie e comprate farmaci per i nostri fratelli più bisognosi:

FARMACIA BRIGNOLA VIA E. RUGGIERO, 40;

FARMACIA BRUNO DOTT.MARTINO VIA E. RUGGIERO, 112;

FARMACIA BRUNO SNC VIA CILEA, 20;

FARMACIA FERRERI VIA CADUTI SUL LAVORO, 37;

FARMACIA FUGARO VIA P.P. PASOLINI P.CO LA SELVA, 3;

FARMACIA IODICE CHIARA M. ROSARIA VIA MARCONI 11/15;

FARMACIA S. ANNA P.ZZA S. ANNA, 5;

FARMACIA VANVITELLI DOTT.SSE MARINO PIAZZA VANVITELLI, 31