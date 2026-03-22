Giornata vittime innocenti di mafia, Santangelo: custodire la loro memoria significa affermare la cultura della legalità

. Solidarietà al giudice Maresca, istituzioni vicine ad un paladino della lotta ai clan

«Preservare la memoria delle vittime innocenti di mafia, significa onorare il loro sacrificio e il loro impegno nell’affermare la cultura della legalità. Sotto la mia presidenza la commissione Antimafia, Beni Confiscati, Bonifiche Ambientali ed Ecomafie della Regione Campania cercherà di esaltare il valore della cultura della legalità con una serie di iniziative che toccheranno anche le scuole nel corso delle quali faremo conoscere storie di personaggi che hanno pagato con la vita il loro impegno per la giustizia come il maddalonese Franco Imposimato. Ed è in una giornata come questa che va ribadita con forza la solidarietà al giudice Catello Maresca, personaggio chiave nella lotta al clan dei Casalesi in provincia di Caserta, oggetto di ignobili minacce negli ultimi giorni. Le istituzioni devono fare quadrato intorno a uomini di stato come lui». Lo dichiara il presidente della Commissione Antimafia, Beni Confiscati, Bonifiche Ambientali ed Ecomafie della Regione Campania Vincenzo Santangelo.