Giovedi’ 22 Giugno presso l’ Istituto Salesiano Sacro Cuore si ricorda Gerardo Bianco

Di Vincenzo Giaquinto

Caserta.giovedi 22 giugno 2023 alle ore 18.00 presso l’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria in Caserta alla via Roma n.74, si svolgerà un evento commemorativo di Gerardo Bianco, promosso dall’Associazione Exallievi salesiani. Gerardo Bianco originario di Guardia Lombardi (AV) è stato un ex allievo del Liceo Classico dell’allora Collegio Salesiano di Caserta per poi laurearsi in lettere classiche all’università degli Studi di Parma dove divenne docente di storia della lingua e letteratura latina. l’evento rivolto a ricordare la figura dell’uomo che ha dato lustro alla cultura ed alla politica nazionali, si aprirà con i saluti del Direttore dell’Istituto salesiano di Caserta Don Antonio D’Angelo al quale seguiranno gli interventi del Presidente dell’Unione Exallievi Gennaro Iannotti, del figlio del politico recentemente scomparso, Fazio Bianco, nonchè dell’ultimo segretario del Partito Popolare Pierluigi Castagnetti. Scomparso all’età di 91 anni, Gerardo Bianco ha svolto il proprio impegno politico militando nella Democrazia Cristiana primo e nel Partito Popolare poi. deputato per nove legislature ha ricoperto vari incarichi parlamentari tra i quali quello di capogruppo della Democrazia Cristiana, presidente delle assemblee parlamentari de Consiglio d’Europa e Ministro della Pubblica Istruzione.