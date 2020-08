Giù le Mani dalla città ….

Considerata la flebile incidenza della politica locale in merito a quanto attesa da i Maddalonesi . Vista la fuga dei giovani all’estero e la devastante Stasi dei commercianti in balia di debiti e chiusure delle attività. Le promesse ed i programmi così sventolati nei tour elettorali del sindaco Andrea De Filippo e altri concorrenti,sono a tutt’oggi lontani dal ricordo e chimere che deprimono la città calatina regalandola nella indifferenza totale. Abbiamo contribuito alla elezione del caro Andrea che deve fare i conti(nonostante la sua preparazione ) con una realtà difficile dove si deve essere capaci innanzitutto di valorizzare e riconoscere le risorse territoriali. Ma l’accentramento è una brutta malattia. Non bastano le parole ci vogliono i fatti ,per questo stiamo lavorando ad una lista per le elezioni comunali nella quale sono presenti alcune realtà che chiedono fortemente il risveglio di un paese destinato all’oblio.

Il logo ed il nome di tale spontaneo sodalizio saranno ufficializzati a settembre prossimo in conferenza stampa annunciando il nome del candidato a sindaco che esporrà pubblicamente progetto e motivazioni.

Un documento “esplosivo” accompagnerà l’iniziativa mettendo a nudo la vera storia di uomini e politici che hanno come obiettivo, quello di mettere le mani sulla città esclusivamente per interessi personali Continuare a migliorare è lo slogan. Poi saranno i cittadini ad assumersi con il voto le loro responsabilità se avessimo previsto questo futuro, per come viviamo, rispetto a questi “uomini”, noi faremo lo stesso!