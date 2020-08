Giunta Regionale Campania, interventi di inclusione sociale e scolastica/ Sorrentino: “una buona notizia”

Casaluce-La Giunta Regionale della Campania fa sapere di aver deliberato interventi di inclusione sociale e scolastica per le persone con disabilità sensoriali. Dall’acquisto di testi scolastici in formato Braille e/o a caratteri ingranditi, in versione cartacea o elettronica per gli alunni con disabilità visiva, ad azioni per il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo per le persone con disabilità uditiva. Sono previsti anche interventi di aiuto post scolastico.

Una buona notizia per gli studenti con disabilità e per le loro famiglie che, troppe volte, hanno vissuto e vivono sulla loro pelle emarginazione e incomprensione. Mi auguro e ci auguriamo che l’inclusione diventi davvero la linfa vitale del sistema scolastico!

Valentina Sorrentino, vicepresidente associazione “Diversa-Mente” e coordinatrice dei volontari Telethon di Casaluce