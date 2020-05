Giuseppe Alviti, leader guardie giurate: “Vogliamo il nuovo contratto di lavoro”

NAPOLI – “Una richiesta pressante per il rinnovo del contratto di lavoro delle guardie particolari giurate e per ottenere «condizioni professionali più adeguate al nostro ruolo e strumenti di lavoro in linea con le esigenze attuali”. È l’appello lanciato alle associazioni datoriali dal napoletano Giuseppe ALVITI, segretario nazionale dell’associazione di categoria alla quale appartengono le guardie private che esercitano vigilanza armata, ma anche quelle che nei giorni più complessi dell’emergenza Covid hanno supportato il lavoro di medici e infermieri garantendo la sicurezza negli ospedali.

“Le guardie particolari giurate — spiega Alviti — in Campania hanno dato un grande contributo in termini di serietà e professionalità nella gestione dell’emergenza sanitaria. In particolare siamo stati incaricati di filtrare l’arrivo dei pazienti nei triage ospedalieri e nei percorsi separati, siamo stati veramente la prima linea nei confronti del contagio. Le prime figure in divisa che hanno accolto i pazienti e spesso il nostro ruolo è stato sottovalutato dalle autorità”.