Gladiator/ Arriva un ex della Casertana

Ora è ufficiale il Gladiator ha fatto un grande acquisto per la prossima stagione, la squadra samaritana infatti si è aggiudicata le prestazioni sportive di Andrea Tripicchio. Il calciatore di orogini calabresi tra le squadre in cui ha militato spiccano i nomi di Reggina e Casertana

Questo il comunicato del Gladiator:

📍 Gladiator, in attacco firma Tripicchio

L’ASD Gladiator 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021 con l’esterno d’attacco classe 1996 Andrea Tripicchio. ⚫️🔵

Nativo di Cosenza è cresciuto nelle giovanili del Crotone fino ad esordire in Serie B nella sfida Siena – Crotone. L’esterno offensivo ha maturato esperienza in serie C con le casacche di Reggina e Casertana. La passata stagione, invece, si è messo in evidenza con la maglia della Cittanovese in serie D, realizzando 10 reti e 5 assist fino allo stop dovuto alla pandemia.