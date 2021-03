Prima vittoria in questo 2021 per il Gladiator, la squadra samaritana è riuscita a battere per 2-1 contro il Formia.

Primo tempo dominato dai campani, che termina con il risultato di 2-0. Nella ripresa i laziali hanno provato a raggiungere il pareggio, la squadra ospite accorcia le distanze a 5 minuti dal termine con la rete di Tounkara, ma nonostante questo non sono riusciti a trovare il pareggio. Una domenica positiva visti anche i risultati arrivati dagli altri campi.