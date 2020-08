Gli abitanti di Casolla senza acqua da circa 5 ore

Caserta. I residenti a Casolla sono senza acqua da circa cinque ore. Un situazione di disagio che, in giornate calde e afose come quelle degli ultimi giorni assume dimensioni ancora più’ grandi.

Secondo indiscrezioni sembra non ci sia stato nessun tipo di preavviso ai cittadini i quali, non essendosi organizzati , stanno vivendo in queste ore un vero e proprio calvario. Non siamo in grado di fornirvi la motivazione di tale situazione che, molto probabilmente, sarà dovuta a qualche guasto improvviso e inaspettato.