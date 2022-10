Gli studenti del Don Gnocchi a scuola di Protezione Civile

Comunicato Stampa Maddaloni.

Nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile in Campania 2022” l’ Amministrazione Comunale di Maddaloni guidata dal Sindaco Andrea De Filippo ha promosso un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. In modo particolare il vice sindaco Luigi Bove nonché assessore Comunale alla Protezione Civile ha tenuto un incontro con gli studenti delle classi V del Liceo Statale “ Don Gnocchi “ di Maddaloni diretto dalla Prof.ssa Annamaria Lettieri. Il vice sindaco Bove insieme al Cap. Nicola Della Peruta Responsabile del Nucleo Volontari Protezione Civile ha fatto visita agli studenti delle classi V per sensibilizzarli alle pratiche di protezione civile ed invitarli ad iscriversi al Nucleo Volontari della Protezione Civile. Luigi Bove dichiara “ Ringrazio la Preside Lettieri per la disponibilità ed in modo particolare il suo vice preside Prof. Antonio Di Silvestro che hanno accolto di buon grado il nostro progetto di colloquiare direttamente con gli studenti per invitarli a diventare volontari di Protezione Civile. Con il Capitano Della Peruta abbiamo trattato quali sono i compiti precisi della Protezione Civile sia per quanto riguarda la prevenzione dei rischi ed anche eventualmente il pronto intervento e il superamento degli stessi . E ribadito che la Protezione Civile di Maddaloni svolge anche un ciclo di formazione per i volontari . Bove tiene a sottolineare la disponibilità del Prof. Antonio Di Silvestro. L’ iscrizione è’ possibile per coloro che hanno già compiuto 18 anni e che sono residenti a Maddaloni; gli alunni hanno ricevuto sia la modulistica e sia dei gadget della Protezione Civile. Dopo il primo incontro tenutosi presso il Liceo Classico “ Giordano Bruno” ora è stata la volta del Liceo Don Gnocchi e nei prossimi giorni proseguirà il tour di Bove e Della Peruta nelle scuole di Maddaloni per sensibilizzare gli alunni ad iscriversi alla Protezione Civile di Maddaloni . Inoltre la modulistica è riscontrabile sul sito del comune di Maddaloni www.comune.maddaloni.caserta.it