Gli studenti del Don Gnocchi alla finale di Lucca del “DIGITAL CHANGEMAKING CONTEST”: PRODURRE VIDEO PER MIGLIORARE IL MONDO

Sono arrivati alla finale nazionale gli ottimi ragazzi dell’indirizzo artistico del Liceo don Gnocchi di Maddaloni guidati dal professore di discipline multimediali Antonio Capuano. Il concorso che li ha visti emergere è il Digital Changemaking Contest: la sfida era quella di produrre video brevi, incisivi, capaci di cogliere un problema sociale e soprattutto indicare una prospettiva positiva. Dunque video o anche podcast per cambiare il mondo, partendo dalla scuola e dalle energie giovani che il mondo della istruzione pubblica vincendo mille problemi quotidiani riesce comunque ad esprimere.

I ragazzi della IVA artistico dell’istituto don Gnocchi, autorevolmente guidato dalla dirigente Annamaria Lettieri, erano emersi nelle selezioni regionali acquisendo così il diritto a partecipare alla finale regionale.

Dalla sede dell’Istituto Europa di Casalnuovoproducendo video su un tema comunicato al momento i ragazzi del don Gnocchi hanno “staccato il biglietto” per arrivare alla tappa conclusiva del concorso che si svolgerà a Lucca a fine maggio.

“I nostri studenti – ci spiega la dirigente Annamaria Lettieri – hanno vinto grazie a un video innovativo che ha stupito la commissione. Su ispirazione della Lega Ambiente hanno affrontato il tema della responsabilità attiva che dovrebbe accomunare la classe dirigente e i cittadini comuni nella corretta gestione dei rifiuti di plastica. In un minuto i giovani sceneggiatori e attori del don Gnocchi hanno dovuto realizzare una idea trasformandola in una visione di immediato impatto. Se ci sono riusciti è anche grazie al lavoro di giovani docenti d’indirizzo competenti e fortemente motivati”. Buona fortuna ai giovani “creators” del don Gnocchi di Maddaloni per la finalissima di Lucca!