Gli Studenti del Liceo Quercia animano e infiammano la sala consiliare di Marcianise

Marcianise. Gli studenti del Liceo ” Federico Quercia“, di cui e’ Dirigente Scolastico il Dott.Diamante Marotta, animano ed infiammano la Sala del Consiglio Comunale sita nel Palazzo Comunale di via Roma.

E’ accaduto venerdì 22 settembre 2023, in occasione dell’evento ” Conversazione sulla Democrazia” durante il quale, a partire dalle ore 17.30, istituzioni ed associazioni hanno dato vita, proprio nella Sala consiliare del Comune ad un dibattito- confronto sulla Democrazia, partendo dal libro di Tommaso Zarrillo ” La democrazia nell’agorà antica e moderna“. L’intera manifestazione e’ stata trasmessa in diretta streaming.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Marcianise, dall’Aps Pro Loco Marthianisi, da Marcianise in Comune e dal Laboratorio politico-culturale Demos, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Marcianise. Ha introdotto il dibattito Mimmo Rosato, presidente Pro Loco Marcianise. Sono intervenuti il Prof. Tommaso Zarrillo, il Sindaco, Dott. Antonio Trombetta, il Presidente del C.C.,Avv. Antimo Zarrillo, l’Assessore alla Cultura, Prof.ssa Lisa Froncillo, laProf.ssa Michela Taddia per Marcianise in Comune ed il Dott. Mimmo Giuliano del Laboratorio politico-culturale Demos . Durante il dibattito , e’ sopraggiunta nella Sala del Consiglio Comunale la Senatrice Susanna Camusso che si e’ unita al dibattito.

Ma i veri protagonisti della serata sono stati gli studenti del Liceo ” Federico Quercia“e,precisamente, gli allievi delle classi 5 A – 5 B- 4 E-5E dell’indirizzo Liceo Scientifico,i quali seduti nei banchi consiliari, attraverso domande inerenti alla politica nazionale e locale, hanno dato vita ad una vera e propria seduta consiliare incentrata sul profondo valore del concetto di democrazia. Un botta e risposta con i rappresentanti dell’amministrazione comunale presenti , tra cui i Consiglieri Comunali Raffaele Delle Curti,Valentino Tommaso,IoleGiuliano,Salvatore Raucci, che ha visto i ” Querciani” rivestire, sia pure per poche ore, ma con evidente intensita’ ,il ruolo di rappresentanti dei cittadini.

A coordinare gli studenti,il Collaboratore Vicario Prof.Pasquale Delle Curti e la Prof.ssa Giovanna Paolino oltre che i Proff. Angela Romano, Tommaso Rossano e Caterina Colella.

Ma non e’tutto. Durante l’evento e’giunta ai presenti la notizia della scomparsa della scomparsa del Presidente della Repubblica Emerito Giorgio Napolitano.

Ancora una profonda emozione per gli allievi di Diamante Marotta i quali , con gli astanti,si sono alzati ciascuno dai rispettivi seggi consiliari per rendere omaggio,prima con un minuto di silenzio e poi con un lungo applauso, al Presidente della Repubblica venuto a mancare.

” Abbiamo voluto che i nostri studenti – ha dichiarato Diamante Marotta– potessero vivere una esperienza di democrazia partecipata poiche ‘siamo fortemente convinti del profondo valore della inclusione e della collaborazione che sono alla base del rapporto trasparente fra istituzioni e società civile. I nostri studenti hanno potuto cosi’ condividere con l’ente pubblico una relazione interattiva, collaborativa o anche costruttivamente conflittuale, in ogni caso finalizzata migliorare il perseguimento dell’interesse generale”.