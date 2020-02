Gli studenti del Majorana hanno partecipato alla giornata di orientamento “AQR per la scuola”

SANTA MARIA A VICO – Ha preso il via, giovedì 20 febbraio 2020, dall’ISISS “E. Majorana”, Plesso Bachelet di Santa Maria a Vico, l’iniziativa di orientamento “AQR PER LA SCUOLA” che il GRUPPO AQR, customer interaction company, rivolge agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Il progetto nasce con l’obiettivo di SUPPORTARE LA FILIERA SCUOLA-FORMAZIONE-LAVORO, avvicinare i mondi della scuola e delle imprese per costruire relazioni forti e durature e favorire la conoscenza da parte degli studenti delle dinamiche di accesso al mercato del lavoro.

Gli studenti del quinto anno del Majorana hanno partecipato con interesse alla giornata di orientamento presso l’aula magna dell’istituto alla presenza di manager del Gruppo AQR, dell’assessore affari generali e comunicazione del Comune di S. Maria a Vico, Lidia Pascarella, e del direttore del Centro per l’impiego della Provincia di Caserta, Lorenzo Gentile. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di S. Maria a Vico.

Il confronto tra gli studenti, le istituzioni locali e ANTONIO CAMPITIELLO, HR DEVELOPMENT MANAGER DEL GRUPPO AQR, ha dato vita a un vivace dibattito sull’approccio delle imprese alla selezione, sulle modalità di redazione dei curricula e lettere di presentazione, sui canali di ricerca lavoro utilizzati e sulle modalità di gestione del colloquio.

Al termine dell’anno scolastico, grazie al progetto “Eccellenze” dell’istituto e alla convenzione con AQR, un gruppo di studenti dell’ISISS Majorana-Bachelet potrà avviare un percorso di training on the job.

“Ogni anno il Gruppo AQR” – spiega Antonio Campitiello – “investe parte delle sue energie a favore dei territori. Una delle iniziative intraprese nel 2020 è AQR per la Scuola, un progetto volto a diffondere la cultura di una ricerca del lavoro attiva e efficace. Molti giovani talenti, infatti, faticano a accedere alle opportunità di lavoro, perché spesso non sono a conoscenza dei canali di recruiting, non sono attenti nella redazione di un corretto curriculum vitae o poco preparati a sostenere colloqui di selezione. Si tratta di opportunità perse sia per le risorse umane sia per le aziende. Per questo motivo, abbiamo deciso di scendere in campo e fornire un contributo di esperienza, aprendo i nostri seminari alla partecipazione di istituzioni ed esperti”.

AQR Srl è la società specializzata nella vendita attraverso canali fisici e multimediali. Il Gruppo, nato nel 2010, è cresciuto diverso, perché è un’impresa che ha sviluppato se stessa e il business del cliente intorno al concetto di valore e di etica. L’attività nel dettaglio si sviluppa su teleselling, telemarketing, servizi di back office, gestione di servizi di customer care, mezzi digitali e ricerche di mercato, con un approccio nuovo per un settore che ha cambiato in modo sostanziale le proprie esigenze negli ultimi anni su una positiva spinta sociale e normativa.

Puntando all’eccellenza nella qualità e nella trasparenza, ha creato luoghi in cui si lavora con gioia, e questo si trasferisce in ogni contatto che viene creato attraverso gli strumenti multicanale proprietari. Il gruppo è cresciuto con incarichi da parte di clienti di ogni dimensione, tra cui anche le grandi società italiane e internazionali.