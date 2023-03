Grande affluenza al Gazebo CRI per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

Caserta. Grande successo quello ottenuto dalla Croce Rossa – comitato di Caserta che nella serata di ieri, domenica 19 marzo 2023 , ha allestito un gazebo in Largo S.Sebastiano e lanciato una campagna informativa sulle malattie sessualmente trasmissibili e sull’ educazione sessuale .

Ad attendere i cittadini , dalle ore 18,00 alle 22,00 , un’ equipe di giovani Volontari CRI i quali hanno divulgato informazioni approfondite sul tema e sulle precauzioni da prendere per evitare di essere contagiati . Ottima è stata la risposta dei casertani sono stati in tanti infatti ad avvicinarsi al gazebo per sottoporsi prima ad un test preparato dai volontari e successivamente per chiedere delucidazioni approfondite sull’ argomento.

Durante la giornata sono stati distribuiti gratuitamente, materiale informativo-cartaceo ed alcuni utili gadget.

” Voglio ringraziare – ha dichiarato il Presidente Teresa Natale– tutti i giovani volontari CRI –comitato di Caserta– che ieri si sono prodigati per una giustissima causa .Non bisogna mai dimenticare- ha continuato- che quella delle malattie sessualmente trasmesse è da sempre una piaga della nostra società aggravata dal fatto che una delle categorie più’ a rischio è proprio quella degli adolescenti “.