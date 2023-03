Grande successo del progetto 8-13 attivato dalla Croce Rossa-comitato di Caserta

Casapulla .Si è rilevato un grande successo il progetto 8-13 organizzato dalla Croce Rossa -comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale che si è svolto , dal 29 gennaio al 26 febbraio 2023,nell’ unità territoriale della CRI di Casapulla. l’iniziativa , già’ in essere da qualche anno , è stata lanciata direttamente dalla Croce Rossa Nazionale e ha come obbiettivo quello di coinvolgere attivamente i bambini dagli 8 anni ai 13 anni nel mondo del volontariato CRI.

Il progetto è stato coordinato dai Giovani della Croce Rossa Italiana che si sono, cosi’ facendo, impegnati ad essere promotori di un modello di cittadinanza attiva e ad accrescere la formazione e la cultura del Volontariato giovanile all’interno delle proprie comunità, per migliorarle e rendere più inclusive, dando voce ai bisogni e alle sfide delle nuove generazioni.

L’iniziativa è stata coordinata da Antonio Mogavero, Consigliere giovane e Vicepresidente della Croce Rossa . Il progetto 8-13 , denominato “ CRI dal Principio” ha trattato tematiche importantissime come la diffusione dei principi e valori, la promozione e conoscenza dei diritti internazionali umanitari da applicare nel quotidiano, la diffusione dei corretti comportamenti in caso di emergenza e l’ educazione ambientale. Gli incontri si sono svolti,una volta a settimana, nella sede di Casapulla ed hanno registrato una partecipazione attiva di circa 20 volontari e di 12 ragazzini dagli 8 ai 12 anni .Aspetto importantissimo del progetto è stato il fatto che tutte le attività sono state basate su un approccio pratico e in particolare su ” l’educazione fra pari” e cioè giovani che hanno insegnato a giovani della stessa età le regole principali per diventare volontari CRI.

Il progetto si è concluso con un enorme successo , dalla Croce Rossa hanno già fatto sapere che contano di attivarne un’ altro nei prossimi mesi, presumibilmente fra Aprile e Maggio.