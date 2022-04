Ha registrato grande successo l’evento formativo che si è svolto a Caserta, presso l’ITI “Francesco Giordani “, egregiamente organizzato dalla presidente Antonella Serpico. Dopo il saluto al presidente N. Paolino Marotta , al presidente R. Pasquale La Femmina e l’introduzione della D. S. Angelina Eiaunese, l’abile relatore, Aldo Improta ha affrontato la tematica ” migliorare l’insegnamento e l’apprendimento, responsabilità del DS”, descrivendo l’ampio scenario pedagogico, in cui ha trovato poi, idonea collocazione il curricolo verticale e la certificazione delle competenze .la vicepresidente regionale, a cui sono state affidate le conclusioni ha ripreso i punti salienti della brillante relazione, focalizzando l’attenzione della platea sulle azioni del DS , anche nella prospettiva dell’imminente concorso. Ha fatto seguito un interessante dibattito a cui ha dato un significativo contributo la D.S. Alfonsina Corvino che ha illustrato l’interessante proposta formativa dell’ANDIS per il concorso. A conclusione dell’evento la D.S. Antonella Serpico ha manifestato soddisfazione per la riuscita dell’evento.