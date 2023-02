Grande successo per Anna Maria Zoppi a Casa Sanremo

Grandissimo successo per Anna Maria Zoppi, artista casertana di Casal di Principe, per la sua partecipazione sia a CasaSanremo Writers che a CasaSanremo Arte. Infatti, per la sezione Scrittori partecipa col suo libro Non ne sapevo niente ed alla sezione Arte col dipinto Le mezze verità.

Non ne sapevo niente è stato il suo romanzo d’esordio, incentrato sulla sua terra natale, che ha saputo raccontare in modo dolce e piano, ma sapendo ben mettere in evidenza l’inutilità di alcune scelte dei suoi concittadini al di fuori e contro la legge, scelte che portano esclusivamente all’annientamento di giovani e famiglie e ad un degrado morale, civile, sociale e culturale.

Ma lei, nonostante tutto questo, è andata avanti per la sua strada, incurante di tutto ciò che bolliva attorno a lei, al punto da poter dire che “non ne sapeva niente”, immersa com’era da giovane e com’è ancora oggi come donna perché viveva e vive d’arte, che ora è la fotografia, ora la pittura, ora la scrittura, insomma un’artista a tutto tondo che riesce ad essere presente in tutte le occasioni che rappresentano una crescita culturale.

Ora CasaSanremo Writers l’ha vista protagonista proprio per quel suo modo leggero ed affabile nel parlare e descrivere delle situazioni più varie, il tutto all’insegna del suo infinito amore per la sua terra.