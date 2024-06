Grande successo per il Corteo Storico di San Leucio

Caserta.

Il corteo storico di San Leucio rappresenta, ormai da diversi anni, uno dei fiori dall’occhiello della comunità Leuciana che di anno in anno, celebra le proprie tradizioni.

Anche quest’anno, il corteo storico organizzato dall’omonima associazione, ha portato in scena, domenica 23 giugno, dalle 18 alle 23, le origini ed i costumi della comunità leuciana.

San Leucio, quartiere incastonato a ridosso dei monti tifatini, conserva e porta avanti le proprie tradizioni in maniera eccezionale, attraverso soprattutto l’organizzazione di eventi come questo, davvero straordinario e unico nel suo genere.

Nella ricostruzione degli abiti storici che si sviluppa per ciascun personaggio del posto di epoca settecentesca, vi è oltretutto la massiccia partecipazione attiva di persone di ogni ceto sociale senza distinzione alcuna, con cittadini ed ospiti particolari che diventano attori creando scenografie irripetibili altrove.

Eventi, come questo, costituiscono una ricchezza enorme, autentici giacimenti culturali da coltivare e conservare come patrimonio culturale.

San leucio, nota in tutto il mondo per la sua seta, ha sfoggiato nei costumi indossati ieri sera dai figuranti, tutta la sua sapiente arte manifatturiera.

Ieri sono accorse ben 5000 persone, intente dalle 18 nel gustare le pietanze locali e ad assistere all’esibizione “Utopia Reale” portata in scena dall’associazione teatrale “30 all’ora” organizzata e diretta dall’attrice Rossella Di Lucca, per le strade del borgo.

Alle 20 l’attesissimo corteo storico, che ha attraversato le strade dell’antico borgo borbonico, prendendo forma attraverso teatro,

IMG_0684musica e i figuranti in costume della comunità leuciana.

In seguito – in piazza Trattoria -ad animare ulteriormente le tante persone accorse, il Concerto di musica popolare contemporanea con Giuliano Gabriele.

Dulcis in fundo, nella piazzetta antistante il Belvedere il concerto di Sonia Mosca accompagnata dal maestro Alessandro Crescenzo Feat. Antonio Farabella.