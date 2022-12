Grandi novità all’ I.C. “Settembrini”: in arrivo l’aula immersiva

Maddaloni – Una grande novità è in arrivo all’ I. C. “Settembrini” di Maddaloni. Tra dicembre e gennaio, grazie ai finanziamenti del PON FESR “Ambienti innovativi per la Scuola dell’Infanzia” e all’impegno congiunto di docenti e Dirigente, sarà realizzata l’aula immersiva. Quest’aula particolare consentirà un’esperienza didattica attiva e coinvolgente, adatta a tutti i bambini attraverso una tecnologia interattiva che permetterà alla classe di interagire con i contenuti, rendendo l’apprendimento semplice e coinvolgente.

“Essa va ad aggiungersi – dichiara soddisfatta la Dirigente Tiziana D’Errico- agli altri spazi innovativi che abbiamo realizzato in questi ultimi anni nel nostro istituto: il Lab Smart Class a Via Cancello, il Lab 2.0 alla Primaria Lambruschini, gli ambienti Monitor touch nella sede centrale di Via Brecciame e lo spazio Edugreen, in fase di realizzazione al San Domenico . C’è un lavoro incessante di progettazione e di presentazione di piani, per intercettare non solo i fondi europei ma anche quelli ministeriali”.

Siamo certi che l’aula immersiva sarà un ambiente graditissimo ai nostri allievi e che favorirà anche i processi di inclusione , a cui la nostra scuola è sempre attenta “ hanno commentato, con orgoglio e soddisfazione, i collaboratori del Dirigente, Roberta Cerino, Luca Canzanella e Tiziana Garda . L’inaugurazione è prevista a fine gennaio 2023alla presenza delle famiglie