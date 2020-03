Grave lutto colpisce la città di Teano, è morto il Colonnello Pasquale PINO

TEANO – Lutto improvviso nel mondo della società civile e politica di Teano. Il Colonnello dell’Esercito Italiano, già amministratore pubblico, Pasquale PINO se n’è andato in punta di piedi, con la discrezione di un uomo nobile d’animo. La sua scomparsa lascia nello sgomento la moglie, le figlie, il genero, il fratello, la cognata, i nipoti, i familiari tutti, parenti, amici e quanti ebbero l’onore e la fortuna di conoscerlo e l’hanno amato ed apprezzato per le sue grandi doti umane e solidaristiche di cui ha saputo impregnare tutti i momenti della sua vita.

Ufficiale superiore, marito adorato, padre felice e nonno amatissimo, Pasquale Pino ha ispirato tutta la sua vita agli alti ideali della famiglia che ha sempre amato più della sua stessa vita, della Forza Armata e della comunità sidicina. La sua voce politica e le sue qualità umane di uomo saranno difficili da dimenticare e oggi ci lasciano tutti un pò orfani di un grande esponente della vita politica, amministrativa e culturale sidicina.

Ufficiale superiore discreto e carismatico allo stesso tempo, profondo conoscitore della storia nazionale e sidicina, ha saputo essere stimolo anche per le nuove generazioni che guardavano a lui come guida per imboccare la strada giusta nella vita. Ricordo ancora le parole che pronunciò nel 2013 quando presentò la sua lista civica “Trasparenza e Legalità” e si candidò al Comune sidicino in qualità di Sindaco: “Io mi sono deciso perché sollecitato dal popolo a partecipare alla prossima competizione elettorale come “massimo” esponente di un’amministrazione comunale competente ed in grado di affrontare e risolvere i guasti prodotti dalle amministrazioni ed amministratori che si sono succeduti in questi ultimi quindici anni”.

Nato a Teano (CE), il prossimo 28 marzo 1948 avrebbe compiuto 72 anni. Pasquale Pino fu già assessore e consigliere comunale nella città sidicina e Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Caserta. I funerali si svolgeranno in forma ristretta, giovedì 12 marzo 2020 alle ore 11:00, nel Cimitero di Tuoro di Teano per i Riti di Benedizione.

Il quotidiano online: “BELVEDERE NEWS” si unisce con profondo rispetto al dolore della famiglia, della moglie e delle figlie, rinnovando loro il saluto e l’affetto della nostra Redazione.