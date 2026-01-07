Grave scontro: diciottenne perde la vita

Caserta. Tragedia questa mattina, 07 Gennaio, all’alba, sull’autostrada, nei pressi dello svincolo Caserta Sud, in cui è avvenuto un grave scontro tra una motociclista ed un’auto, con il riscontro di una vittima diciottenne, Emanuele Esposito.
All’arrivo dei soccorsi, nonostante i tentativi di rianimazione del giovane, purtroppo non c’è stato nulla da fare.
La Polizia stradale è giunta sul posto per tutti i rilievi del caso e stabilire la dinamica dei fatti.
La salma di Emanuele è a disposizione per gli accertamenti del caso.