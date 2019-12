Grazzanise – Dal 9° Stormo “Francesco Baracca” gli auguri per un sereno e felice Anno Nuovo

GRAZZANISE – La Provincia di Caserta è da sempre vicina alle Forze Armate, vuoi per un Amore sviscerale risalente già dal lontano Regno Borbonico, vuoi per aver dato ad esse i suoi migliori figli che hanno reso grandi le FF.AA. nel Mondo, ovunque esse siano state impegnate (non dimentichiamo la cosiddetta via italiana al Peacekeeping che tutti gli alleati ci invidiano e resa possibile dal grande Cuore che i nostri militari hanno), sia perché hanno sempre avuto sede nella nostra provincia numerose strutture militari che ora qualcuno sembra volerci togliere.

In particolare, come testata giornalistica online, BELVEDERE NEWS è particolarmente vicina ad ognuna di esse, che sono tutte uguali per noi. Abbiamo sempre ospitato con piacere ed orgoglio le notizie che ci giungevano dal “Cavallino Rampante” del 9° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise grazie alla grande professionalità del neo promosso Maggiore Antonio AULETTA, Ufficiale Pubblica Informazione e Comunicazione del Reparto, al quale auspichiamo un futuro radioso e portatore di sempre migliori successi. Oggi, pubblichiamo la lettera che ci ha inviato, a nome del Reparto che rappresenta, inviando a noi ed ai lettori tutti i migliori auguri di un sereno e felice Anno Nuovo:

“Carissimi, anche quest’anno volge al termine; un anno sicuramente molto intenso sotto il profilo professionale dove soprattutto grazie a voi abbiamo potuto raccontare ciò che gli uomini e le donne del 9° Stormo dell’Aeronautica Militare di Grazzanise fanno quotidianamente a servizio e a salvaguardia della collettività.

Per la prima volta, tra l’altro, tra gli scatti realizzati per il calendario 2020 L’Aeronautica ha voluto omaggiare la Campania con un’immagine degli Elicotteri HH212 del 9° Stormo di Grazzanise immortalati mentre sorvolano il Golfo di Napoli, fiancheggiando il Vesuvio, un modo per sottolineare lo speciale rapporto tra il territorio e tutti i Reparti dell’Aeronautica Militare della Campania, che con il proprio patrimonio di valori e competenze costituiscono la presenza viva e attiva della Arma Azzurra nella nostra meravigliosa Regione.



Una parte del ricavato dalle vendite del Calendario, inoltre, andrà a supportare il progetto benefico “Un dono dal cielo”, in sostegno degli ospedali pediatrici tra cui il Santobono Pausilipon di Napoli. Vi anticipo sin da ora che il 2020 sarà un anno ancora più intenso ed impegnativo in quanto molte attività saranno effettuate e sono sicuro che ancora volta, insieme, narreremo delle tante ed importanti iniziative del 9° Stormo a favore del nostro amato territorio.

Questo fine anno, peraltro, ha per me un valore ancor più speciale in quanto è stata anche occasione della promozione al grado di Maggiore, un traguardo ed una gioia che, attraverso questa foto, mi fa sommamente piacere condividere con tutti voi di questa importante ed attivissima “media community” , con cui da tanti anni ho il piacere di interagire per raccontare l’Aeronautica Militare.

Vi giungano, dunque, i miei più sinceri auguri per un fervido ed avvincente 2020, ma soprattutto il mio personale ringraziamento per tutta la vostra preziosa ed immancabile collaborazione.



Con sincera stima. Magg. Antonio AULETTA”. Un sincero augurio da parte di tutta la Redazione e la Dirigenza di BELVEDERE NEWS di un sereno e felice Anno Nuovo a tutta l’Aeronautica Militare Italiana. Ad maiora, semper.