Gricignano/ Arpac avvia monitoraggio per i miasmi notturni

Gricignano–L’Arpac ha deciso di attuare una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria, utilizzando un’unità mobile, dei campionatori e la distribuzione di schede informative. Tale esigenza è nata come conseguenza del fenomeno dei miasmi notturni di cui sono succubi i gricignanesi e non solo. Intanto, da un primo sopralluogo dell’agenzia è stato accertato che la problematica dei cattivi ordori non è “verosimilmente legata agli inquinanti ordinariamente monitorati ai sensi del Decreto legislativo 155/10. Si tratta, dunque, di miasmi prodotti da altre cause da monitorare.

Per il sindaco Vincenzo Santagata

”è solo un primo passo effettuato in collaborazione con le amministrazioni dei comuni limitrofi per cercare una soluzione a questo annoso problema. Come al solito provvederemo ad aggiornare i cittadini sugli sviluppi della vicenda”.