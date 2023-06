Guerra, vita, musica e inclusione nella premiata prova cinematografica del liceo ” Don Gnocchi”

Ciak si gira al Liceo don Gnocchi di Maddaloni… I ragazzi del don Gnocchi si sono cimentati con un cortometraggio partecipando al bando relativo alla concessione di contributi indetto dal Ministero della Cultura per valorizzare le attività che utilizzano il linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento di educazione e formazione.

Oltre al Ministero della Cultura (con la sua Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) il concorso è stato indetto dall’Ente “Cinema e Immagine per la Scuola” e dal Ministero per l’Istruzione e il Merito: in questo caso il merito è soprattutto dei giovani attori, sceneggiatori del don Gnocchi che hanno saputo tradurre in immagini e dialoghi il tema drammatico della guerra in Ucraina, ottenendo il diritto a ricevere un contributo finanziario.

Al centro del cortometraggio la vicenda della guerra con il suo significato più profondo: la violazione della libertà e del diritto di autodeterminazione di un popolo, la necessità di difendere la propria terra e l’importanza di rispettare un ordine internazionale basato su regole e principi democratici. Il tema dello stupro inserisce anche la problematica del rispetto dei diritti umani fondamentali.

Nello stesso tempo il cortometraggio mostra la capacità di resilienza, la voglia di vivere che si esprime attraverso la musica, che fa da colonna sonora alla aspirazione ad un mondo migliore.

La virtù della sintesi, essenziale nei cortometraggi, fa sì che il tutto sia espresso in 7 minuti, in una rappresentazione corale che ha coinvolto circa cinquanta giovani attori delle classi dell’indirizzo artistico e linguistico del Liceo ” Don Gnocchi”.

Dialoghi in inglese e in italiano, parole e musiche si alternano con grande vivacità intorno alla storia di “Ivan” ucraino di origine ma anche italiano di adozione, realizzato grazie all’impegno organizzativo della professoressa Alessandra Gagliardi e dei preziosi esperti esterni che hanno orientato gli studenti nella sceneggiatura e nella recitazione.

Sottolinea la dirigente scolastica Annamaria Lettieri che “il cortometraggio ha anche centrato l’obiettivo dell’inclusione consentendo la partecipazione anche di alunni diversamente abili”.