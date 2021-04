Guidi avverte la Casertana:” Se vogliamo fare un bel risultato dovremo giocare una gara perfetta”

Nuova sfida e nuova conferenza di mister Guidi prima della sfida di domani contro il Palermo, una sfida chiave per la lotta hai playoff.

Queste le parole di mister Guidi:” Adesso che abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo stagionale, dobbiamo dare il massimo per migliorare la classifica, domani affrontiamo una squadra che è costruita per cercare di vincerlo, sappiamo che per vincere servirà la gara perfetta. Il Palermo in queste settimane non ha potuto giocare ma è comunque riuscita ad allenarsi. Sono convinto che nonostante le assenze faremo una grande gara.